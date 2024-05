Per la ricerca, l'industria e la finanza ci vuole cervello: il convengo di Exl

Con la tavola rotonda 'Il cervello al centro. Industria, Ricerca Finanza', organizzato dalla rivista eXL in collaborazione con l’Unione Industriale Pisana, la provincia di Pisa si conferma ancora una volta nel ruolo trainante in questi settori. E' quanto è emerso nel corso dell’'Exl day', che ha visto le massime istituzioni della ricerca e dell’industria pisane confrontarsi e fare rete.

Exl è la rivista in distribuzione gratuita (in città e sul territorio italiano) promossa da Unione Industriale Pisana e Camera di Commercio che per la prima volta ha riunito in un progetto editoriale comune alcune delle più importanti realtà culturali e produttive che danno linfa al territorio pisano.

"Nel pensare a questo incontro - ha spiegato Patrizia Alma Pacini, vicepresidente Uip e direttore editoriale di eXL - abbiamo voluto dare risalto al cervello, centro creatore del pensiero e, in qualche modo, anche simbolo della nostra terra, 'mater aut nutrix' di cervelli grazie ai nostri centri di ricerca, atenei, aziende. Il messaggio che vogliamo lanciare e condividere è di usare il cervello, il nostro potenziale, le forze del nostro territorio per prevenire situazioni critiche e poterle affrontare. La capacità di prevedere e di pensare a piani alternativi e soluzioni concreti è stata dimostrata dalla nostra associazione durante e dopo la pandemia. Avevamo previsto tutti i problemi che si sono poi presentati, pensiamo soltanto alla questione energetica, e ora siamo molto attenti alla questione finanziaria".

Usare il cervello per pensare a nuove soluzioni, insomma. Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana, spiega: "I fondi del Pnrr hanno portato e porteranno benefici all’intera nazione. E' adesso, però, che dobbiamo pensare al dopo Pnrr, quando questi finanziamenti termineranno. In previsione di ciò, quali sono gli strumenti finanziari ai quali le piccole e medie imprese o la ricerca universitaria potranno ricorrere? In questo momento le nostre imprese investono meno perché i tassi di interesse sono aumentati e hanno penalizzato maggiormente le imprese virtuose. E' chiaro che questo crea allarme in Confindustria, che sta già lavorando sulle reti di impresa per avere soluzioni alternative".

L’Exl Day ha ospitato la relazione di Ciro Rapacciuolo (Centro Studi di Confindustria) su Finanza per le imprese italiane:problemi e opportunità per la ricerca. Hanno inoltre partecipato Sabina Nuti (rettore Scuola Superiore Sant’Anna), Luigi Ambrosio (direttore Scuola Normale Superiore), Fabio Recchia (presidente Area della Ricerca Cnr), Corrado Priami, prorettore Unipi), Andrea Piccaluga (Scuola Superiore Sant’Anna) e Fabrizio Lillo (Scuola Normale Superiore). Le conclusioni sono state a cura di Valter Tamburini, presidente Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.