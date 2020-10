Convegno 'Gestire la trama verde al tempo delle due grandi crisi (climatica e di biodiversità)'

La trama verde è importantissima per la nostra vita.

Come gestire bene in città e nelle aree protette a noi più vicine questo importante patrimonio è ciò che vorremmo riuscire ad apprendere.

Che ruolo hanno le piante nel contrasto alle conseguenze della crisi climatica e di declino della biodiversità?

Quali sono gli strumenti che le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione per ben gestire questo patrimonio?

In che direzione stiamo andando?

A queste e molte altre domande cercheremo di dare risposte ascoltando quattro eccezionali relatori e relatrici.



Programma

ore 15.30: ingresso in sala

ore 15.45: saluti della delegazione Lipu Pisa, saluti istituzionali e presentazione del Convegno

ore 16.15: inizio del Convegno

Intervengono:

- Fabrizio Cinelli (ricercatore e professore presso l'Università di Pisa)

- Marco Dinetti (Responsabile Ecologia urbana Lipu)

- Fabio Daole (Dirigente Ufficio Verde del Comune di Pisa)

- Francesca Logli (Responsabile dell'Ufficio Gestione risorse naturali e forestali, Valutazioni

ambientali e Ricerca scientifica dell’Ente Parco regionale MSRM)

Mediatore: Andrea Somma (Consigliere nazionale Lipu)

ore 17.15: spazio per le domande dal pubblico

ore 18.30: conclusioni e fine evento



La Sala Convegno della Stazione Leopolda potrà ospitare per norme anticovid circa 40 persone massimo. Il Convegno potrà essere visualizzato anche sulla piattaforma Zoom della Lipu.



La prenotazione è comunque obbligatoria in entrambi i casi al seguente indirizzo mail pisa@lipu.it



Obbligatoria la mascherina. All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti.

L’evento sarà “carbon neutral”.