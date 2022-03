Il lavoro degno. Convegno aperto a Palazzo Grifoni a San Miniato

Una giornata di confronto e studio per dire basta al lavoro nero e trovare soluzioni concrete: giovedì 10 marzo dalle 16 alle 20 presso il Palazzo Grifoni di San Miniato, la cooperativa 'La Pietra D'Angolo' organizza il convegno 'Il lavoro degno: proposte per il contrasto e l'emersione dallo sfruttamento lavorativo'. "Partiremo dal racconto di esperienze sul campo e dai dati del fenomeno, purtroppo ancora presente nel nostro territorio, per poi riflettere sulle cause e su come attivare percorsi di sostegno e legalizzazione - spiega Michela De Vita, presidente della Cooperativa - lo faremo coinvolgendo enti e istituzioni del territorio per dare ancora più forza a quello che deve essere un impegno comune".

Il dibattito vedrà gli interventi di Michela De Vita presidente Cooperativa La Pietra D'Angolo; Marco Omizzolo autore del volume 'Sotto padrone', Monsignor Andrea Migliavacca Vescovo di San Miniato, Don Armando Zappolini per la Caritas Diocesana, Simone Giglioli Sindaco di San Miniato, Francesca Cattaneo referente SdS Empolese Valdarno Valdelsa, Maria Cristina Dragonetti Cooperativa Sintesi Minerva, Tania Benvenuti CGIL Pisa, Natasha Merola FLAI-CGIL Pisa. Racconteranno la loro esperienza sul campo Simone Bini, settimana sociale dei cattolici Taranto 2021; Matteo Squicciarini, progetto Policoro; Giulio Caprioli e Maurizio Cei, Sai-Siproimi-Fami; Senka Majda, punti informativi per i cittadini stranieri.

L'iniziativa si svolge in collaborazione con Progetto Policoro, Caritas Diocesana, Libreria al Seminario; per info e prenotazioni info@cooplapietradangolo.it, telefono 0571400328, green pass obbligatorio.