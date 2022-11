Convegno organizzato dalla Casa della giovane – Acisjf Pisa sul tema dell’economia civile a servizio dell’uomo

Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 16:30 nell’Auditorio G.Toniolo, P.zza Arcivescovado a Pisa, si svolgerà il secondo incontro dedicato al tema dell’Economia Civile a cura di Acisjf Pisa.



Il programma prevede l’intervento del Prof. Andrea Piccaluga, direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna Pisa e co-autore del libro 'Sorella Economia. Da Francesco di Assisi a papa Francesco: un’altra economia è possibile?'.

Piccaluga parlerà di 'Imprese e Bene Comune' ossia di come un’impresa possa diventare strumento di tutela dell’ambiente e di inclusione sociale, piuttosto che una minaccia.



Seguiranno due testimonianze di chi ha realizzato concretamente Impresa per il Bene Comune, di seguito riassunte:



Vanessa Centro, responsabile del Progetto Quid: 'Nuova vita a persone e tessuti'.

Quid è una impresa di Verona a leadership femminile; dal 2013 è un brand di moda che produce collezioni realizzate con tessuti di scarto e di eccedenza, ma di alta qualità. La missione di Quid è quella di trasformare punti di limiti in punti di partenza: le collezioni nascono dove la filiera della moda si fermerebbe e, “dove il mercato del lavoro esclude, Quid coltiva talento”.



Cinzia Guaita e Arnaldo Scarpa, co-portavoci del Comitato per la riconversione RWM e co-presidenti di WarFree – Liberu dae sa gherra.

Il Comitato per la Riconversione RWM è nato nel 2017 come reazione alla presenza nel territorio del Sulcis-Iglesiente della RMW-Rheinmetal Company (fabbrica di bombe d'aereo, armi e esplosivi di vario genere), per fermare l'economia che uccide.



