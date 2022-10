Convegno organizzato dalla Casa della giovane – Acisjf Pisa sul tema dell’economia civile a servizio dell’uomo

Sabato 22 ottobre 2022 alle ore 16:30 nell’Auditorio G.Toniolo, P.zza Arcivescovado a Pisa, il Consiglio Direttivo dell’ Acisjf Pisa propone un incontro dedicato al tema dell’Economia Civile, per riflettere e discutere sui paradigmi dell’Economia Civile quali modelli di sviluppo umano.

Questo Convegno è stato voluto da Acisjf per incoraggiare la collaborazione tra Imprese e OdV / ETS del territorio pisano, al fine di favorire l’inserimento lavorativo e la promozione sociale delle persone che, per i più svariati motivi, sono diversamente abili: perché è questa la principale mission della nostra Associazione, coniugata al femminile.



Il programma dell’evento prevede l’intervento del Prof. Stefano Zamagni dell’Università di Bologna, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, dal titolo:

“L’Economia Civile e lo sviluppo integrale dell’uomo per una società inclusiva”.

L’intervento del Prof. Zamagni sarà preceduto da una riflessione sullo sviluppo dell’uomo dal punto di vista antropologico a cura di Padre Saverio Cannistrà, preposto generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi, dal titolo:

“L’Uomo, essere paradossale: dall’egoismo al dono di sé”.

Le teorie di economia civile si affiancano alle teorie di economica classica e le arricchiscono perché pongono al centro la persona.

Il pensatore napoletano Antonio Genovesi fu il primo a parlare di Economia Civile nella seconda metà del ‘700, quando così scriveva: “Fatigate pel vostro interesse, ma non fate l’altrui miseria e studiatevi di far gli altri felici. Non si può far la nostra felicità senza far quella degli altri”. Quindi, si parlerà di paradigmi economici che non sono nuovi, ma che devono essere riscoperti e attuati perché in questa società le disuguaglianze sociali sembrano essere sempre più aspre.



A completamento di questo Convegno, seguirà un altro incontro il 3 dicembre 2022 sul tema “Impresa e Bene Comune” curato dal Prof. Andrea Piccaluga, direttore dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Vi aspettiamo,



Gallery