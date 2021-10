Si terrà a Pisa giovedì 21 ottobre in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, il Convegno Pisa Sostenibile, che presenterà alcune delle azioni e dei progetti in corso sul territorio pisano per incentivare la mobilità ed il turismo sostenibile. I progetti in esame si chiamano Mobilitando Pisa e Portable e durante la giornata saranno presentate le azioni svolte e le azioni ancora da portare a termine, oltre ad un particolare focus sull'azione di premialità che vedrà coinvolti i cittadini del Comune di Pisa e di San Giuliano Terme. Il convegno fa parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 promosso a livello nazionale da ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che si tiene dal 28 settembre al 14 ottobre con eventi su tutto il territorio italiano, sia in presenza che on line.

Progetto Mobilitando Pisa. Il progetto introduce una serie di azioni per incentivare la mobilità sostenibile sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Fra i partner ci sono il Comune di Pisa (ente capofila), il Comune di San Giuliano Terme, il CNR, la UISP, la Scuola Superiore Sant’Anna oltre ad aziende private quali TAGES sc, Zeynth srl e Municipia srl. Fra le azioni troviamo l'installazione di parcheggi coperti per bici, lo sviluppo di percorsi pedonali sicuri e l'incentivazione del car-pooling e dell'uso del Pedibus, oltre ad altre azioni. Inoltre, il progetto prevede un sistema di premialità esteso ai cittadini di Pisa e San Giuliano Terme che fornirà come premi sensori per il disincentivo del furto della propria bici o una settimana di uso gratuito del servizio di sharing dei monopattini elettrici, oltre a crediti da spendere presso i negozi cittadini. Si unisce, quindi, alla sostenibilità nei trasporti quella economica, incentivando i piccoli negozi del centro.

Progetto PORTABLE. Si tratta di un progetto partito da poco che incentiva, in chiave di Gamification e premialità, lo sviluppo di un turismo sostenibile. Con questo concetto si intende un turismo non di massa che rilancia le mete turistiche meno note, ma altrettanto interessanti, ne favorisce l'accessibilità grazie ad una piattaforma che unisce diversi gestori di sistemi di trasporti (da NCC a noleggiatori di bici, da piccoli gestori di flotte veicolari a gestori di servizi completi di Trasporto Pubblico) e fornisce quel percorso di ultimo miglio, spesso non servito dal trasporto pubblico convenzionale e, quindi, spesso sostituito dall'auto privata. I partner del progetto sono TAGES sc (capofila), l'Università di Pisa, Lucense srl, WebMapp srl, QZR srl e NewGoo srl. In questo caso si uniscono sostenibilità turistica, economica e dei trasporti.

Programma di Pisa Sostenibile

(Sala Baleari dalle 9 alle 17)

Chair: TBD (Scuola Superiore S. Anna)

1. Introduzione

Stefano Maestri Accesi (Presidente ConfCommercio Provincia di Pisa)

2. La sostenibilità nel PUMS di Pisa

Ing. Massimo Dringoli (Assessore alla Mobilità del Comune di Pisa)

3. L’importanza di collegare azioni sul territorio con l’economia locale

TBD (CNA di Pisa)

4. Il progetto Mobilitando Pisa

4.1. La premialità delle pratiche sostenibili di mobilità

4.2. I dati e le politiche di mobilità

Ing. Daisy Ricci (Responsabile Mobilità Comune di Pisa)

Ing. Massimiliano Petri (Tages sc)

Francesca Martelli, Maria Elena Renda (CNR-IIT)

4.3. La mobilità condivisa personalizzata in auto ed a piedi

4.4. Il sistema di disincentivo al furto e ritrovamento bici private

4.5. Nybro, suggerimenti per una mobilità sostenibile

4.6. Le azioni inerenti la ciclabilità

Franca del Mastro, Verter Tursi (CNR-UISP)

Chair: TBD (Comune di S. Giuliano Terme)

Alessandra Citterio (EcoGeko srl)

Luigi Cerfeda (Zerynth srl)

Arch. Marco Bertini (Responsabile Ufficio Bici Pisamo srl)

Pausa Pranzo

Chair: Ing. Antonio Pratelli (Università di Pisa)

5. Il turismo e la sua importanza per la Provincia di Pisa

Roberto Tommasoni (Presidente di Confalberghi ConfCommercio Pisa)

6. Il progetto PORTABLE-Valorizzazione e gestione sostenibile del turismo

6.1. Lo stato dell’arte nell’integrazione ‘sostenibile’ di mobilità e turismo

6.2. La mobilità turistica sostenibile-Alcune esperienze

6.3. La vetrina dell’offerta turistica

6.4. Sulla strada del gioco

Ing. Massimiliano Petri (Tages sc)

Stefan Guerra (Lucense srl)

Ing. Alessandro Farina (Università di Pisa)

Alessio Piccioli (WebMapp srl)

Arnaldo Filippini (QZR srl)

Il convegno è organizzato dalla società TAGES con il patrocinio del Comune di Pisa, Confcommercio Pisa, CNA Pisa e il sostegno dei patner: Università di Pisa, UISP, Istituto di Informatica e Telematica, CNR, Webmapp.it. E’ possibile partecipare sia in presenza in Sala Baleari che collegandosi tramite piattaforma Zoom al link indicato sul sito: https://pisasostenibile.tages. it/.