Convegno sul referendum sul divorzio 50 anni dopo alla Domus Mazziniana

Venerdì 17 e sabato 18 maggio alla Domus Mazziniana un convegno nazionale a cinquant’anni dal Referendum sul divorzio.

Nel maggio 1974 milioni di italiane e di italiani votarono per confermare l’introduzione del divorzio nella legislazione italiana. Il voto referendario, giunto al termine di un percorso secolare e dopo decenni di battaglie, svelò alla classe dirigente, all’opinione pubblica internazionale e agli stessi italiani, un Paese completamente diverso, secolarizzato, moderno, ben lontano dagli stereotipi di cui si era nutrita tanta parte del discorso pubblico e della retorica nazionali.

A essere trasformati dalle fondamenta non furono solo la vita privata degli italiani ma le forme e i modi della comunicazione pubblica e del fare politica: nasceva l’Italia in cui ancora oggi viviamo.



A discuterne, in una due giorni che intreccerà politica, costume, comunicazione, cultura, saranno studiose e studiosi riuniti nel convegno “No, no, no”: la mobiitazione per il divorzio nella campagna referendaria del 1974, organizzato dalla Domus Mazziniana e dal Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, e che si aprirà la mattina di venerdì 17 alle 09.30 per concludersi con una tavola rotonda nel primo pomeriggio di sabato.



Sarà possibile seguire il convegno sul canale YouTube e sulla pagina facebook della Domus Mazziniana e riascoltarlo sul sito di Radio Radicale.

Per informazioni e contatti: eventi@domusmazziniana.it - 05024174