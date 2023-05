Convegno su Plinio il Vecchio

A Natural History of Gems

Context and Materials of Pliny’s the Elder Book 37

8-9 giugno 2023

Aula Magna Storica, Palazzo della Sapienza

Via Curtatone e Montanara, 15



La Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium (GIARA) Pisa e il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Pisa partecipano alle celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio con una serie di eventi e lezioni in programma per il mese di giugno.

Tra questi un convegno dedicato al contesto e ai temi del libro 37 della Naturalis Historia, dedicato alla mineralogia. Gli interventi affronteranno aspetti legati alle fonti di Plinio il Vecchio, alla mineralogia nel mondo greco-romano, alla funzione e decorazione delle gemme, all’organizzazione del testo e alle sue prospettive filosofiche.



Programma 8 giugno

9.00–9.10: Welcome

9.10–9.30: Opening remarks

9.30–10.30: Keynote lecture.

Anja Wolkenhauer (Eberhard Karls Universität Tübingen),

Est enim benignum et plenum pudoris. Funzioni dei paratesti nel I libro

della Naturalis Historia di Plinio

10.30–11.10: Coffee break

SESSION 1 – Gems and the Art of Nature

Chair: Barbara Del Giovane (Università degli Studi di Firenze)

11.10–11.50: Anna Anguissola (Università di Pisa),

The Sense of Nature. Pliny the Elder’s Taxonomies Between Books 36 and 37

11.50–12.30: Chiara Ballestrazzi (Università di Pisa),

Il nome della Natura. Naturalis Historia 37, 193-195

12.30–14.30: Lunch break

SESSION 2 – Ancient Glyptics in Context

Chair: Leyla Ozbek (Scuola Normale Superiore, Università degli Studi di

Firenze)

14.30–15.10: Jörn Lang (Universität Leipzig),

Gestaltungswille zwischen Form und Material. Prekäre Bildflächen

römischer Gemmen

15.10–15.50: Évelyne Prioux (Centre National de la Recherche Scientifique,

Paris),

Physis et tekhnè. La glyptique comme modèle pour penser les arts de la

parole

15.50–16.10: Coffee break

SESSION 3 – Pliny’s Gems and the Encyclopaedia

Chair: Eva Falaschi (Eberhard Karls Universität Tübingen)

16.10–16.50: Stefania Cecere (Eberhard Karls Universität Tübingen),

Le gemme. Un’imitazione in miniatura della natura

16.50–17.30: Verity Platt (Cornell University),

Natura… in minimis tota. On Gems and Entomology



Programma 9 giugno

9.00–9.10: Welcome

SESSION 4 – Forms and Meanings

Chair: Chiara Ballestrazzi (Università di Pisa)

9.10–9.50: Ruth Allen (Emory University),

Where Luxury Meets Magic. The Materiality of Pliny’s Gems

9.50–10.30: Maria Elisa Micheli (Università degli Studi ‘Carlo Bo’, Urbino),

I ‘colori’ delle pietre. L’esempio del verde dello smaragdus

10.30–11.10: Coffee break

SESSION 5 – The Materiality of Gems

Chair: Jörn Lang (Universität Leipzig)

11.10–11.50: Çigdem Lüle (Kybele LLC, Arlington Heights, Illinois),

Pliny’s Approach on Treated Gemstones and Ancient Gem Treatment

Techniques

11.50–12.30: Stefania Martiniello (Sapienza Università di Roma),

Simona Raneri (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa),

Claudia Sciuto (Università di Pisa),

Exploring Techniques and Ideology in Counterfeiting and Replacements:

A Transdisciplinary Approach

12.30–14.00: Lunch break

SESSION 6 – Artists and Collections

Chair: Anna Anguissola (Università di Pisa)

14.00–14.40: Kenneth Lapatin (The J. Paul Getty Museum, Malibu),

Searching for Dioskourides

14.40–15.20: Fabio Guidetti (Università di Pisa),

Il potere delle gemme, le gemme del potere. Pietre preziose, lusso e regalità

nell’introduzione al libro 37 della Naturalis Historia

15.20–16.00: Coffee break

16.00–17.00: Final discussion





