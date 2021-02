Nella Testa del Dragone: conversazione sulla Cina

Nella competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti, l’Europa corre il rischio di diventare sempre più marginale. Sarà questo uno dei temi al centro della conversazione fra Giuseppe Iannaccone e Giada Messetti che si tiene venerdì 26 febbraio alle 18 in diretta streaming su Facebook e Youtube.

Nell’incontro si parlerà delle ambizioni tecnologiche economiche e politiche della Cina e degli investimenti poderosi nelle tecnologie strategiche per l’economia digitale, quali i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, la finanza digitale.

Esperta di lingua e cultura cinese, Giada Messetti ha vissuto a lungo in Cina, collaborando con numerose testate giornalistiche; autrice del libro “Nella Testa del Dragone” (Mondadori Editore), attualmente lavora per la trasmissione Cartabianca su Rai3 ed è opinionista su temi legati alla Cina.

L’appuntamento fa parte di i21 è una serie di conversazioni con Giuseppe Iannaccone su come prepararsi al mondo che cambia e sull’impatto che scienza e tecnologia hanno sull’economia, società, lavoro, istruzione, cultura.

L’evento è promosso dal progetto di ricerca Evo4.0 sull’evoluzione delle tecnologie industria 4.0 e il loro impatto sociale ed economico. Il progetto Evo4.0 è cofinanziato dal POR FESR Toscana 2014-2020 (Azione 1.1.4 sub b) ed è coordinato da Giuseppe Iannaccone, nell’ambito del laboratorio Crosslab IT& Società del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa.