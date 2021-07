'Let's have a chat': conversazioni in inglese a Montecastellare

Al Centro Visite Montecastellare in via delle Casette, Asciano Pisano (San Giuliano Terme), da sabato 24 luglio dalle 18:00 alle 20:00 sono in programma tutti i sabati libere conversazioni in lingua Inglese condotte dal Prof. Roberto Parravani. Il sito naturalistico a pochi chilometri da Pisa è raggiungibile in macchina in 10 minuti, ad un'altezza collinare non elevata ma che assicura nella calura estiva una bolla di frescura e pace notevole, con WIFI Free. Offerta libera per passare due ore piacevoli, conversando ed imparando divertendosi l'Inglese.

