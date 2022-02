'Coppia aperta...quasi spalancata' con Chiara Francini in scena al Verdi di Santa Croce

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile del belpaese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socioantropologico. Scritta da Dario Fo e Franca Rame, 'Coppia aperta…quasi spalancata' porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia. Protagonisti gli strepitosi Chiara Francini e Alessandro Federico, con la regia di Alessandro Tedeschi. Per prenotare i biglietti si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione. Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine.Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

In ottemperanza da quanto stabilito dal decreto legge del 24/12/2021, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, solo FFP2. L’obbligo di FFP2 è stabilito per gli over 6 anni. Chi non fosse in possesso di Green pass rafforzato o di mascherina FFP2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce sull’Arno 571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.