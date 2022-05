Coro Mi.Re.Doss in concerto

Ingresso gratuito con prenotazione a f.prodi@tin.it

Il programma del concerto:

Anon. - Oh Shenandoah



Westlife - Youraise me up



Cats

(Memory - La gatta - Pantera rosa)



E. Bennato - Il Gatto ela volpe



M. Gazzè - La vita com’è



West side story (medley)

(Maria – Tonight – I feelpretty – Somewhere – America)



Quartetto cetra - Un bacio a mezzanotte

Quartetto cetra - Però mi vuole bene



Queen Medley

(Love of my life - Too much love willkillyou - Somebody to love)



L. Dalla - Attenti al lupo



Blues brothers (medley)

(Shake a tailfeather – Everybodyneedssomebody to love)





Il Gruppo Corale Mi.Re.Doss di Dossobuono svolge la sua attività dal 2011 e nasce dalla generosa disponibilità del Maestro Michele Fontana e dal desiderio di imparare a cantare di un gruppo di persone accumunate dalla passione per la musica. Ha al suo attivo numerosi concerti in prestigiosi luoghi veronesi e propone al pubblico un repertorio che va dal musical ai cartoni animati e dalla musica leggera italiana a quella straniera. Il 27 dicembre 2013 si è formalmente costituito in Associazione culturale ed ha la propria sede a Dossobuono, da cui prende in parte il nome. Il Gruppo Corale accoglie favorevolmente ogni anno le richieste di animazione con pomeriggi musicali presso case di riposo o di cura. Nel mese di maggio organizza con la collaborazione del Comune di Villafranca il FestivalCantoincoro giunto alla quinta edizione, in cui oltre ad esibirsi ospita due o più cori con lo scopo di diffondere la cultura del canto in coro come pratica positiva e socializzante ad ogni età.