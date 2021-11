'Corpo d'altri' in scena al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Pronti a salire a bordo di una nave da crociera? CORPO D’ALTRI di Giuseppe Manfridi e con Francesca Orsini e Silvia Lazzeri andrà in scena al Teatro Nuovo - Binario Vivo venerdì 12 e sabato 13 novembre alle ore 21. La regia è a cura di Maurizio Canovaro con la collaborazione di Valentina Brancaleone (aiuto regia), Carlo Scorrano (consulenza artistica), Marco Chiarei (consulenza musicale), Riccardo Gargiulo (scenografia) e Grazie Menti e Mauro Bartoloni (maestri di ballo). Lo spettacolo avrà come peculiarità quella di ridurre all'osso le distanze tra le attrici e gli spettatori. Infatti il pubblico, per un massimo di 60 spettatori per serata, sarà invitato a salire sul palcoscenico insieme alle protagoniste e a salpare per un viaggio teatrale completamente immersivo.

LA STORIA

Due donne si incontrano in una gelida notte sul pontile di una nave da crociera. Una è non vedente, ma ha mantenuto un forte entusiasmo per la vita, mentre l'altra è una giovane vedova che all'opposto ha perso il desiderio di vivere. Da questo incontro si instaurerà un forte legame tra le due che travalicherà qualsiasi confine arrivando al cuore degli spettatori.

Una tragedia moderna che toccherà vari tasti dell'esistenza umana come la solitudine, la solidarietà, la libertà e l'amore.

BIGLIETTI

Al botteghino a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo (con un massimo di 60 posti a sedere per spettacolo)

Online su https://www.ciaotickets. com/biglietti/corpo-daltri- pisa

INFORMAZIONI

Contattare il numero 392.3233535 oppure visitare il sito web www. teatronuovopisabinariovivo.it