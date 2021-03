Con Chef Lab Experience appuntamento in cucina

Riapre i battenti la Chef Lab Experience! Non solo, assistenza, non solo vendita di nuovo e usato, ma Chef Lab è anche formazione.

Che cos'è Chef Lab Experience, quindi? Un programma di corsi di formazione e di approfondimento per professionisti e amatoriali.

In programma tre nuovi appuntamenti di questo nuovo percorso con docente chef Ilan Catola.

Il sottotitolo è 'Impara, Cucina, Mangia'

Capitolo 1. Venerdì 26 Marzo dalle 18.30 alle 21.00 'CBT: Cucina a Bassa Temperatura'

Capitolo 2. Sabato 27 Marzo dalle 10.30 alle 13.00 'La Pasta Fresca'

Capitolo 3. Sabato 27 Marzo dalle 15 alle 18 'Hamburger Gourmet'