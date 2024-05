Corso base Nordic Walking a Buti

Dal 15 Giugno a Buti tutti i sabati si svolgerà con cadenza settimanale il corso base per l'apprendimento della tecnica del Nordic Walking.



Il corso è tenuto dal pioniere della disciplina della camminata nordica nella provincia di Pisa: Lorenzo Maio fitness coach ed esperto in tecniche di cammino e specializzato nel Nordic Walking.



Ecco alcuni buoni motivi per iniziare questa attività sportiva:

Gli esercizi eseguiti nel Nordic Walking mettono in azione contemporaneamente i muscoli agonisti e antagonisti generando al contempo stretching attivo e potenziamento.



Il principio della reciproca inibizione permette il rafforzamento della muscolatura indebolita e la decontrazione di quella ipertesa attenuando gli squilibri strutturali. L'azione sulla colonna è di riallineamento rispetto all'asse centrale e di allungamento (trazione verso l'alto).



Il lavoro fisico attraverso l'attivazione di "spirali muscolari" specifiche provoca infatti un allungamento verso l'alto che ha come effetto la diminuzione del carico sui dischi intervertebrali, favorendo una rigenerazione del disco stesso e conferendo maggiore stabilità, mobilità e coordinazione.

Cosa si ottiene praticando con costanza questa disciplina?

Miglioramento della postura

Rigenerazione dei dischi intervertebrali

Stabilizzazione della colonna prevenendo il sovraccarico di schiena e altre articolazioni

Perfezionamento della qualità del movimento in genere e del cammino, come anche del gesto sportivo.

Incremento di coordinazione, percezione ed equilibrio.

Miglioramento della qualità della respirazione attraverso la rieducazione dei muscoli espiratori (muscoli di sostegno della colonna vertebrale e del torace) e lo sblocco diaframmatico.

Autocoscienza: presa di coscienza di ciò che avviene e ciò che si modifica durante il lavoro motorio

Educazione alla propriocettività: la capacità di sentire e percepire la postura corretta e lo schema corporeo.

Recupero di funzionalità e armonia psico-fisica.





Si imparerà la tecnica del Nordic Walking, curando aspetti legati alla corretta postura del corpo, alla coordinazione motoria, alla funzionalità del piede, alla mobilizzazione della colonna vertebrale e alla tonificazione muscolare.



Il corso Base di Nordic Walking comprende:

? 3 ore di formazione completamente outdoor 10% teoria + 90% pratica

? l'uso dei bastoncini durante il corso

? la possibilità di frequentare e ripetere gratuitamente il corso base di nordic walking ogni volta che verrà attivato (validità 1 anno)

? una lezione itinerante /allenamento da fare entro l'anno (durata max 2h)

? Certificato di partecipazione



Il corso è a numero chiuso per un massimo di 6 partecipanti.



Iscrizioni e informazioni inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 339.199.9121