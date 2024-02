Corso di cura e potatura degli ulivi

Prezzo non disponibile

Questo corso è per chi ha interesse ad apprendere come si curano e si potano gli ulivi per avere un migliore raccolto di olive sane e abbondanti.



Impari a curare gli alberi per imparare a curare te stesso/a, a diventare custode della tua buona salute e vivere in armonia con le leggi della natura, favorendo uno stile di vita che aiuta a diventare persone migliori.