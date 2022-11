Corso gratuito di autodifesa per donne

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, LA PRO LOCO DI SALINE DI VOLTERRA, LA SCUOLA DI JU JITSU SELF DEFENCE VAL DI CECINA E LA PRO LOCO DI MONTECATINI V.C. VI ASPETTANO:

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 17:30 PRESSO LA SALA DEL BAR ZANZIBAR DI SALINE DI VOLTERRA CORSO GRATUITO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE A CURA DELLA SCUOLA DI ARTI MARZIALI JU JITSU SELF DEFENCE VAL DI CECINA PRENOTAZIONI 3485228825



CORSI DI “AUTODIFESA SPECIFICA PER DONNE ”

Questi corsi sono stati studiati per le donne, per fornire uno strumento di difesa di base e introdurre all'arte marziale del Ju Jitsu.

E' praticato da moltissime donne che vogliono sentirsi più sicure ed al contempo mantenersi in forma. Da molto tempo le donne sono oggetto di aggressioni da parte di malviventi e proprio per questo, a fine corso cercheremo di farle sentire più sicure delle loro potenzialità. Obiettivi:

Il Maestro di Ju Jitsu Self Defence, Sensei Francesco Auriemma D.T. per Pisa e Provincia della WJJ PMA Italia, insegnerà alle partecipanti tecniche di autodifesa immediate ed efficaci nello specifico

?? leve articolari

?? strangolamenti

?? tecniche anti aggressione

??tecniche anti stupro



Inoltre il corso prevede di aiutare e coinvolgere le partecipanti cercando di aumentare la fiducia in se stesse, far capire come riconoscere le situazioni di rischio, mantenere la calma e come reagire in situazioni di pericolo e allenare reazioni e riflessi.

Le donne nonostante la loro corporatura esile rispetto ad un uomo, possono comunque avere la meglio su di loro, più il malintenzionato è “grosso” e meno fatica si fa per difendersi.

Le lezioni saranno composte da un breve riscaldamento per preparare il corpo all'attività fisica e il tempo rimanente sarà dedicato all'esercitazione sulle diverse tecniche.

Il corso si svolgerà c/o la Sala del Bar "Zanzibar" in via Massetana a Saline di Volterra



INFO:

TEL E WhatsApp FRANCESCO 3485228825

e-mail

jujitsuselfdefencevaldicecina@gmail.com france.auriemma@gmail.com