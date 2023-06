Corso gratuito di primo soccorso a Molina di Quosa

Avrà luogo mercoledì 14 giugno 2023 il corso BLS-D (primo soccorso ed uso del defibrillatore) organizzato da Cecchini Cuore Onlus in collaborazione con l'associazione Molina mon amour.



Appuntamento alle 21 all'ex asilo 'nella Buca', in via Antonello da Messina 14 a Molina di Quosa (PI). Il corso, gratuito e aperto a tutti, sarà tenuto dallo specialista in cardiologia, il dottor Maurizio Cecchini dell'Università di Pisa e dall'istruttore BLS-D certificato Fabrizio Bonino dell'associazione Cecchini Cuore Onlus. Sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, come eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, come utilizzare un DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich).



Prenotazione al 379 1913131 (solo WhatsApp).

Per motivi organizzativi è richiesta la presenza 15-20 minuti prima dell'evento per poter prendere i dati personali al fine di inviare l'attestato di partecipazione.



Maurizio Cecchini e Fabrizio Bonino: "In Italia avvengono circa settantamila decessi per arresto cardiaco ogni anno. La maggior parte delle persone, purtroppo, non è a conoscenza del fatto che siamo tutti potenziali vittime della 'morte improvvisa', anche a cuore completamente sano e a qualsiasi età. L'unico 'vaccino' a disposizione è il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) che chiunque può utilizzare, anche senza aver seguito un corso. Ovviamente aver partecipato a tre ore di formazione che insegna a riconoscere quell'evento e la manovre per eseguire il massaggio cardiopolmonare che mantiene in vita il paziente in attesa dell''antidoto' aumenta la sicurezza e la conoscenza delle azioni da eseguire durante un soccorso, e a livello psicologico può senz'altro essere d'aiuto se non fondamentale. In quindici anni abbiamo formato più di quarantamila persone in forma del tutto gratuita. Il numero di telefono 342 8602303 può essere utilizzato per richiedere e organizzare corsi BLS-D gratuiti in qualsiasi ambito, città e provincia: scuole, aziende, palestra, uffici, studi medici e così via. Ringraziamo l'associazione Molina mon amour per la collaborazione e la condivisione dell'iniziativa".



L'associazione Molina mon amour: "Organizziamo tanti eventi durante l'anno, muovendo molte persone. Organizzare questa iniziativa è un gesto di responsabilità per aumentare la sicurezza personale di chi partecipa e di tutta la collettività. C'è un defibrillatore nella 'piazzetta', nel cuore di Molina di Quosa, ed è importante che più persone possibili siano in grado di utilizzarlo. Ringraziamo Cecchini Cuore Onlus per la collaborazione e invitiamo a partecipare al corso".