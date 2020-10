Corso guardie zoofile n.o.g.r.a.

Domenica 18 Ottobre 2020, alle ore 11.00, presso la Stazione Leopolda, avverrà la presentazione del Corso di arruolamento per Guardie Zoofile N.O.G.R.A della Sezione di Pisa.



Le richieste pervenute sono state moltissime, ma il numero massimo di partecipanti è stato fissato inderogabilmete a 30 candidati. Questo per venire incontro alle Normative di sicurezza sanitaria per contrastare il contagio da Covid 19.



Il Corso di svolgerà presso la Stazione Leopolda di Pisa, dove gli spazi sono ampi, con obbligo di indossare la mascherina sempre, per tutti e dove pertanto è possibile garantire ogni esigenza di sicurezza, come stabilito dall'ultimo D.P.C.M. Ci teniamo a specificare inoltre che, prima e dopo ogni lezione, a cura dei nostri volontari, la sala sarà interamente santificata, con strumentazione elettronica a rilascio di ozono.



Il Corso avrà la durata di 90 ore. La parte teorica avrà la durata di 60 ore, anche con prove di compilazione verbali. Chi dovesse riuscire a superare l'esame, potrà accedere alla fase di affiancamento sul territorio, della durata di 30 ore. Alla fine dell'affiancamento, qualora il candidato venisse reputato idoneo allo svolgimento delle attività di Guardie Zoofila, verrà inoltrata la richiesta di rilascio Decreto, presso la Prefettura di Pisa.



Le principali materie per la parte teorica del Corso, che saranno trattate anche in sede di lezione e d'esame, vertono su nozioni di Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto degli Enti Locali, Fonti Legislative Nazionali e Locali in materia di tutela animale ed ambientale, Legislazione in materia Protezione Civile Nazionale, conoscenza specifica degli illeciti Ambientali, Testi Unico Enti Locali, Testi Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, Accertamento e Sanzionamento Amministrativo.



Rigurado alla parte di affiancamento sul territorio, il candidato dovrà dimostrare attitudine al ruolo, decoro, rispetto delle regole e di quanto stabilito dai Dirigenti, capacità di riconoscere le problematiche e relative Norme inerenti la fattispecie trattata, capacità di relazionarsi in generale.



È richiesta la conoscenza della lingua Italiana.



Il Corso, come già anticipato è gratuito e la presenza obbligatoria per l'ammissione all'esame. Sono ammesse massimo 4 assenze.



In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di sanità pubblica ed alle limitazioni di accesso, che ricordiamo non sono derogabili, è richiesta la conferma della presenza attraverso uno dei nostri canali social, email o telefonici..



Certi che comprenderete l'attenzione massima, posta alla tutela della vostra e della nostra salute, vi aspettiamo.