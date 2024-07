Corso Nordic Walking a Pisa al Parco delle Piagge

Nel mese di Luglio saranno due gli appuntamenti a Pisa per apprendere la tecnica della camminata nordica "quella con gli appositi bastoncini" che risvegliano i nostri arti.



Nelle mattine di Sabato 6 e Sabato 20 nel Parco Viale delle Piagge potrai conoscere le dinamiche e la bellezza di questa meravigliosa disciplina che dal semplice camminare trasforma la tua camminata in un vero e proprio allenamento funzionale a contatto con la natura e da poter praticare tutto l'anno.



Molte persone ad oggi utilizzano i bastoncini però alcuni in modo improprio e così si trovano a "portare a spasso" i bastoncini invece di usarli correttamente.

Meglio affidarsi ad un esperto e trasformare i bastoncini in fedeli e utili compagni di avventura.



Il corso è tenuto dal pioniere della disciplina della camminata nordica nella provincia di Pisa: Lorenzo Maio fitness coach ed esperto in tecniche di cammino e super specializzato nel Nordic Walking.



Il corso è adatto a chiunque dai giovani o meno giovani ognuno troverà in questa pratica la soluzione ideale per muoversi meglio e raggiungere i propri obiettivi di movimento e benessere psico fisico.



Grazie a questa attività i partecipanti potranno prender coscienza degli aspetti legati alla corretta postura del corpo, alla coordinazione motoria, alla funzionalità del piede, alla mobilizzazione della colonna vertebrale e alla tonificazione muscolare.



Il corso Base di Nordic Walking comprende:

? 3 ore di formazione completamente outdoor 10% teoria + 90% pratica

? l'uso dei bastoncini durante il corso

? la possibilità di frequentare e ripetere gratuitamente il corso base di nordic walking ogni volta che verrà attivato (validità 1 anno)

? una lezione itinerante /allenamento da fare entro l'anno (durata di circa 2ore)

? Certificato di partecipazione

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 6 partecipanti.



Iscrizioni e informazioni inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 339.199.9121