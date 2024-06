Cortometraggio 'La terra sotto i piedi' Compagnia de miracoli

Aps La Tartaruga e Compagnia de' Miracoli sono liete di invitarvi alla prima del cortometraggio

"LA TERRA SOTTO I PIEDI"

Martedì 25 giugno ore 18:00 presso il Teatro Rossini di Pontasserchio.



"E' mattina nella piazza del mercato. Arrivano le persone, indaffarate per la spesa. Solo il condominio centrale sembra non animarsi. Dove sono finiti i suoi abitanti? E chi sono? Uno dopo l'altro si dipanano e si intrecciano racconti di passaggi, di scelte, di coraggio. E in questa strana mattina sarà ancora il coraggio ad essere necessario ai nostri protagonisti. Una storia sulla capacità di superare le fratture, quelle che tracciano linee indelebili tra il prima e il dopo, quelle che ti fanno mancare... la terra sotto i piedi."



Andate a vedere questo lavoro nato dal Laboratorio di Teatro Integrato per Persone con e senza Parkinson.



Gradita conferma al numero 3333402232