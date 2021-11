Cos'è la natura? Con Davide Rondoni Adriano Fabris e Paolo Pesciatini

Davide Rondoni, in occasione dell’uscita del suo nuovo saggio appena edito da Fazi Editore, torna a Pisa dopo il successo del suo spettacolo dedicato a Dante Alighieri svoltosi all'interno della scorsa manifestazione estiva 'Marenia', promossa dal Comune di Pisa.



Vogliamo tutti una vita naturale…ma cos’è un comportamento “naturale”? e cos’è dunque la natura?

…o la Natura, come scriveva Leopardi….

un lungo viaggio attraverso e in compagnia di voci poetiche di ieri e di oggi, condotto da uno dei maggiori poeti del nostro paese.



L’Autore dialogherà con Adriano Fabris (Università di Pisa) e Paolo Pesciatini (Ass.re Commercio e turismo Comune di Pisa).