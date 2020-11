'Le cose cambiano in politica' con Elly Schlein - evento on line

Venerdì 20 novembre ore 21 'Le cose cambiano in politica' con Elly Schlein.

Elly Schlein. Nata a Lugano nel 1985, da madre italiana e padre americano. Dal 2004 vive a Bologna, dove si è laureata con lode in Giurisprudenza, con due tesi in Criminologia e Diritto Costituzionale. Già attiva nelle associazioni studentesche e come consigliera di facoltà, nel 2013 lavora nella produzione del documentario Anija-La Nave premiato con il David di Donatello.

Nel 2014 viene eletta al Parlamento europeo, dove lavora nella Commissione Sviluppo sui temi della Cooperazione internazionale e dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile (impegno per cui riceve il Mep Award 2017), nella Commissione d’inchiesta sui Panama Papers contro i paradisi fiscali, nella Commissione per la Parità di Genere e nella Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni, in cui si occupa di politiche migratorie ed è relatrice per il Gruppo Socialista e Democratico sulla riforma del Regolamento di Dublino. Conclude il suo mandato nel 2019. Alle elezioni regionali del gennaio 2020 guida la lista Emilia-Romagna Coraggiosa e viene eletta nell’Assemblea legislativa regionale.

Per seguire la diretta:

- pagina facebook di Pensavo Peccioli

- pagina facebook della Fondazione Peccioliper

- canale youtube della Fondazione Peccioliper

- il sito de Il Post