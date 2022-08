'Che cosa è un bacio?': uno spettacolo ironico e profondo sul palco di Eliopoli

Venerdi 12 agosto alle ore 22 sul palco di Eliopoli summer tutto pronto per lo spettacolo 'Che cosa è un bacio (e chi se lo ricorda più?)', in collaborazione con l' Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa. Con la regia di CRISTINA SARTI e l'interpretazione sia di Cristina che di MATTEO MICHELI e con accompagnamento musicale di MEME LUCARELLI (voce e chitarra) gli spettatori avranno un viaggio senza confini attorno all'universo bacio dal teatro alla poesia, dai racconti ai brani musicali. Uno spettacolo che è un viaggio di musica, canzoni, prosa e poesia dalla preistoria ai giorni nostri.

'Che cosa è un bacio' cattura il pubblico attraverso un primo inquadramento storico delle sue prime manifestazioni e le riflessioni e il coinvolgimento che scaturiscono dalle innumerevoli e più significative tipologie di letteratura in cui il protagonista è il bacio, manifestazione di affetto che non ha età. l tema del bacio nella letteratura e nella prosa viene affrontato sin dalle sue prime apparizioni dalle Sacre Scritture a Catullo, Boccaccio e ancora Dante, Shakespeare fino ad arrivare alla poetica dei giorni nostri con i versi di Neruda, Prevert, Catalano. Sono i baci più belli della letteratura che ad ascoltarli fanno venire la pelle d’ oca. Nello spettacolo non mancano i riferimenti ai baci che vengono messi sotto accusa dall’ opinione pubblica e i momenti più leggeri attorno all’ universo bacio dalla romantica ironia di Woody Allen fino alla gastronomia. In questo viaggio si parla di bacio anche lungo le note delle canzoni della musica leggera che vengono interpretate dal vivo attraverso le parole e le note del grande cantautorato italiano e le citazioni del bacio nella musica lirica. Spettacolo presentato dall'Associazione culturale Il Gabbiano di Daniela Bertini.