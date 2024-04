Seppur si prevede una giornata di instabilità meteorologica, non mancano gli eventi organizzati sul territorio della provincia di Pisa per trascorrere fuori casa il 1° maggio. Inizia la stagione delle sagre, con tre diverse proposte nella stessa giornata, un percorso di trekking ricco di storia sul Monte Pisano, una destinazione classica ma sempre bella a Calci e un nuovo appuntamento con il Pontedera Music Festival.

Una giornata dedicata all'artigianato di qualità, con la possibilità di fare pic-nic libero nell'oliveto di fronte al Museo di Storia Naturale e ammirare gli esterni della Certosa di Calci. Il Museo parteciperà anche con una postazione di facepainting. Organizzato dall'associazione Artigianato Mestierando e dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, l'evento ha il patrocinio e la collaborazione del Comune di Calci.

La Pubblica Assistenza di Palaia, con il patrocinio del Comune, presenta la 47° edizione della Sagra del Crostino il 1° maggio, dove provare una gustosa varietà di crostini preparati in tutte le salse. L'evento si apre con l'offerta dei migliori prodotti tipici locali negli stand; con l'apertura della cucina inizierà poi la vera e propria degustazione di crostini. Nel pomeriggio, ci sarà dapprima uno spettacolo comico e artistico presentato da 'Tuttotorna', a cui seguirà l'intrattenimento musicale con la cover band di Renato Zero, Zero D'Era. Inoltre, saranno disponibili gonfiabili per assicurare il divertimento dei più piccoli.

La Corale Valdera organizza la XXIV Sagra del Prosciutto e dei Baccelli a Peccioli, appena nominato 'Borgo dei Borghi 2024'. Il 1° maggio lungo la strada provinciale della Fila, si potranno gustare prosciutto, baccelli e altri prodotti locali per pranzo, merenda e cena, accompagnati da un mercatino dell'artigianato. La tradizione prosegue poi il 5 maggio con la Festa sulle Serre.

Una tradizione che si rinnova di anno in anno è quella della trippa a colazione per i volterrani nel giorno della Festa dei lavoratori. Dalle otto del mattino, dunque, in paese si riproporrà anche quest'anno l'evento conviviale che ripercorre l'usanza giornaliera degli artigiani alabastrai. Non solo trippa, però: sarà possibile gustare anche fave, percorino, spalla e vino rosso locale. Dopo la colazione, l'intera giornata prevede intrattenimento musicale in piazza e vari punti ristoro.

Il Pontedera Music Festival rinnova la collaborazione con l'Associazione 'Amici della Musica' di Firenze, presentando il Trio Tharsos in concerto il 1° maggio. Composto da Ludovico Mealli, Leonardo Ascione e Fabio Fornaciari, il trio si forma nel 2021 e ha radici nel Conservatorio 'Cherubini' di Firenze, dove i tre musicisti diventano amici. Il Trio Tharsos ha preso parte a prestigiosi corsi e masterclass per poi arrivare a esibirsi al festival “Fortissimissimo” Il programma del concerto a Pontedera prevede l'esecuzione del Trio op. 120 di G. Faurè, opera della maturità del compositore, esempio di chiarezza ed eleganza di linguaggio, purezza e sobrietà della forma, dedicato a madame Maurice Rouvier, e il Trio n. 2 op. 87 di J. Brahms, opera fra le prime testimonianze del cosiddetto 'terzo stile' del compositore amburghese.

L'escursione segue un lungo un tratto del 'Sentiero Pisa' o '00', un percorso assiale da un capo all’altro del Monte Pisano, con partenza da San Giuliano Terme e prima tappa al 'Passo di Dante' da cui verrà imboccato il sentiero '00' in direzione Ripafratta. Lungo il percorso, si attraverseranno ambienti naturalistici variegati, dalla gariga ricca di essenze aromatiche della macchia mediterranea ai boschi rigogliosi di querce. Sarà possibile visitare i ruderi di eremi medievali come l'Eremo della Spelonca e l'Eremo di Rupecava, entrambi inseriti in un paesaggio carsico suggestivo. L'arrivo a Ripafratta, con le sue torri di avvistamento e la maestosa Rocca di San Paolino, evoca l'antico sistema difensivo che caratterizzava il territorio di confine tra Pisa e Lucca. Si tratta di un'escursione di un'intera giornata, con pranzo al sacco lungo il percorso.

