'Cosa sarà' al cinema Arsenale di Pisa 7 maggio 2021

Dopo la riapertura, al Cinema Arsenale di Pisa tornano gli incontri con gli autori. Nominato ai prossimi David di Donatello per il Miglior attore protagonista e la Miglior Sceneggiatura originale, venerdì 7 Maggio alle 19.15 arriva "Cosa sarà", che sarà presentato in sala dal pluripremiato regista e sceneggiatore Francesco Bruni.

Il film narra la storia di Bruno Salvati, un regista di "commedie che non fanno ridere" e di film che "non vuole" e "non vede" nessuno. Si è separato da poco e controvoglia dalla moglie, e sospetta di essere già stato rimpiazzato da un'amante. I due figli Adele e Tito sono l'una studiosa e volitiva, l'altro vago e cannaiolo. Nella sua vita all'improvviso irrompe una di quelle malattie dal nome impronunciabile e dal significato terribile: la mielodisplasia. Occorre un donatore di midollo da cui trarre le cellule staminali per uscirne vivi, e i donatori non sono necessariamente compatibili, o presenti.

Maggiori info e prevendita su www.arsenalecinema.com