“Eppure, vedi questi pazzi? Senza badare al fantasma che portano con sé, in se stessi, vanno correndo, pieni di curiosità, dietro il fantasma altrui! E credono che sia una cosa diversa”.

Ed eccoci nuovamente al saggio teatrale di fine anno di alcuni studenti universitari della Chiesa universitaria di San Frediano.

In maniera innovativa i protagonisti-attori porteranno in scena la celeberrima opera di Luigi Pirandello 'Così è (se vi pare)', rivisitata dal maestro e regista Daniele Tarini .

Come preannunciato dalla frase iniziale ci si interrogherà e si cercherà la verità che, essendo volte molto difficile da trovare, rivela alcuni personaggi della storia “pazzi” oppure in preda a deliri.

L’innovazione del 2024 che la comunità è lieta di presentarvi è appunto la collaborazione con un nuovo maestro, facente parte dell’associazione VIVA VOCE, permettendo ad uno dei partecipanti- Leonardo Cataldo Oliveto- di fare anche un’altra esperienza teatrale.

La rappresentazione sarà dunque sabato 6 luglio 2024 alle ore 20:00 nel Salone di San Frediano. L’entrata è da Piazza San Frediano 5- Pisa e l’ingresso è libero.



Compagnia Teatrale- Viva Voce

Paola Linguanti Leonardo Cataldo Oliveto Damiano Tarini Mariachiara Godani

Mariachiara Campisi Marco Cocciante Flavia Cazzato Francesco Maio Samuele Fortuna

Emanuele Cucurnia Ivana Garisto