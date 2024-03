'Così fan tutte', in scena al Teatro Verdi lo spettacolo con le scene firmate da Milo Manara

"È la fede delle femmine come l’Araba fenice: che vi sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa!". 'Così fan tutte' ossia La scuola degli amanti, il dramma giocoso di Wolfgang Amadeus Mozart, chiude la Stagione Lirica 23/24 del Teatro di Pisa.

Venerdì 15 (ore 20.30) e domenica 17 (ore 15.30), l'ultima delle tre opere italiane buffe scritte dal genio salisburghese su libretto di Lorenzo da Ponte sarà in scena per la quarta volta nella storia del Verdi ora con la direzione musicale del Maestro Aldo Sisillo sul podio dell’ORT – Orchestra della Toscana e la regia di Stefano Vizioli (luci di Nevio Cavina, coordinamento scene di Benito Leonori e coordinamento costumi di Roberta Fratini).

Questa nuova coproduzione - che vede come capofila la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi assieme a Fondazione Teatro di Pisa, Fondazione Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, Teatro Sociale di Rovigo e Opéra-Théâtre of Eurométropole de Metz - segna anche il debutto nella Lirica del grande fumettista Milo Manara che, a 78 anni, per la prima volta disegna scene e costumi per un’Opera. L’Eros pervade i disegni delle scene che raffigurano ninfe, fauni, dèi e sono ispirati alle Metamorfosi di Ovidio; “leggerezza e colori pastello ispirati al ‘700” completano la chiave scenografica ideata dal fumettista anche nel disegno dei costumi.

Il sestetto dei protagonisti è composto da voci internazionali e di esperienza come il soprano kazako Maria Mudryak ( Fiordiligi), il mezzosoprano russo Lilly Jørstad (Dorabella), il baritono ceco Jirí Rainiš (Guglielmo), e poi Antonio Mandrillo (Ferrando), Francesc a Cucuzza (Despina), Emanuele Cordaro (Don Alfonso). Il Coro Arché è diretto dal Maestro Marco Bargagna.

Giovedì 14 marzo alle 18, nel Foyer del Teatro, il pubblico è invitato all’ultimo appuntamento con la Guida all’Opera: il Maestro Cristian Carrara, direttore artistico della Fondazione Teatro di Pisa, accompagnerà gli spettatori in un percorso di approfondimento e conoscenza del Così fan tutte. L’ingresso è gratuito; seguirà un aperitivo offerto dalla Fondazione.

Il meno rappresentato dei tre capolavori firmati Mozart-Da Ponte, perché a lungo gravato da pregiudizi sulla esilità e la frivolezza della trama, Così fan tutte debutta nel Teatro di Pisa come titolo conclusivo della Stagione 1983 con un cast di grandi interpreti tra i quali Rolando Panerai nel ruolo di Don Alfonso; ritornerà nel 1991 con la direzione di Claudio Desderi e la regia di Roberto Guicciardini e poi, per l’ultima volta, nel 2006.

Ora, dopo diciotto anni, il Così di Mozart si ripresenta sulla scena del Verdi non solo come ultimo titolo della Stagione operistica ma anche come epilogo del percorso nella trilogia mozartiana iniziato nel 2022 con il Don Giovanni e proseguito nel 2023 con le Nozze di Figaro.

I biglietti per le due recite in programma sono quasi esauriti: tre le modalità di vendita: al Botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico 050 941188 e su www.vivaticket.com. Per info e orari: 050 941111.