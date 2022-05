'La costituzione e la guerra: il mondo al bivio': Rifondazione a dibattito con Russo Spena ed il magistrato Domenico Gallo

Le ragioni della pace ma anche della Costituzione in un incontro organizzato venerdì 20 maggio alle ore 21 da Rifondazione Comunista presso la sua sede in via Giovanni Battista Picotti 19 (zona SMS Biblio), per approfondire maggiormente il ruolo dell'Italia nel conflitto fra Russia e Ucraina, attraverso un taglio maggiormente incentrato sugli aspetti giuridici. Al centro del dibattito l'articolo n.11 della Costituzione, sulla possibilità di intervenire dell'Italia nei conflitti. Interverranno Francesco Baicchi del Comitato esecutivo del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, il magistrato Domenico Gallo ed il responsabile del dipartimento nazionale Istituzioni e Democrazia del Prc Giovanni Russo Spena. Modera il segretario provinciale di Rifondazione Giovanni Bruno.