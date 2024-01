'Cracrà punk', spettacolo per bambini a Cascina

Domenica 21 gennaio alla Città del Teatro di Cascina doppio appuntamento per lo spettacolo per bambini 'Cracrà Punk' che sarà in scena alle 16.00 e alle 18.00.

Lo spettacolo di figura racconterà la storia del piccolo Cracrà che, insieme alla cicogna Tiresia, affronterà mille avventure cercando i suoi genitori.





Domenica 21 gennaio ore 16.00 & 18.00

Cracrà Punk

Burattini e scene Marco Lucci, Sig.Formicola

Costumi Mauro Mesina, Ki Hyoung Hui

Luci Pino Bernabei, Luigi Proietti



Con Marco Lucci

Testo e regia Gigio Brunello

Una produzione Fontemaggiore



Un aereo attraversa il cielo sopra il castello di re Punch III e della regina Giuditta, è la cicogna Tiresia che finalmente porta il principino. “Ma perché non atterra? Dove va?” L’aereo vola tra le nuvole, la cicogna si è addormentata sui comandi e si risveglierà con un botto al Polo Nord, ma senza il fagotto.

Poco distante da lì, Ada – la signora Morte –, avvolta nel suo elegante vestito bianco, nota un neonato abbandonato fra la neve. Sulle prime prova ad ignorarlo, ma il suo cuore inizia a battere come non aveva mai fatto prima, si avvicina e lentamente si abbandona al suo sogno: diventare mamma. Tiresia si beccherà invece una maledizione per cui tornerà dal Polo senza parole per spiegarsi, capace solo di fare Cra Cra.

Intanto il tempo passa tra giochi sulla neve, indovinelli, ninne nanne e Bebè diventa un ragazzo, appassionato di musica Punk. Insieme alla cresta blu sorge in testa la domanda finora evitata: chi è suo padre? Ada non ha una risposta pronta e per tenerlo con sé inventa una storia impossibile. Da quel momento per Bebè non rimane che partire in cerca dei genitori: attraverserà il mare, farà tornare il sorriso sulle labbra della regina e in mezzo a una burrasca incontrerà la cicogna Tiresia, l’unica in grado di rivelare la verità e indicargli la strada.



Teatro di figura

dai 5 anni

durata 50’

Sala Margherita Hack





Biglietti: da €5 + d.p.

Prevendita dal lun al ven 10-14, il merc 10-14 e 17-19, il sab 10-13

Prevendita Circuito TicketOne e on line

info 050744400 - 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)