Crea la tua maschera di carnevale!

Creare la propria maschera di Carnevale non è mai stato così divertente!



In occasione del Carnevale, i Musei Civici di San Miniato, in collaborazione con Manifattura Lizard, organizzano un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 6 anni, durante il quale ognuno potrà realizzare la più divertente e colorata (e personalissima!) maschera di Carnevale pop-up!



L'appuntamento è per sabato 10 febbraio alle 16:30 presso il Museo della Scrittura, via D'Amicis 5 a San Miniato Basso.



Laboratorio in collaborazione con Manifattura Lizard.



Costo 9,00€ , materiali inclusi



Per info e prenotazioni:

345 303 8991

museicivicisanminiato@coopculture.it