Crea la tua maschera: laboratorio di Carnevale al Museo della Scrittura di San Miniato

In occasione del Carnevale il Museo della Scrittura di San Miniato propone 'Crea la tua maschera', un laboratorio per bambine e bambini dai sei anni in su, organizzato in collaborazione con Manifattura Lizard. La carta, supporto della scrittura per eccellenza, può anche trasformarsi con la creatività in qualcosa di divertente e singolare, a maggior ragione nel periodo più allegro dell'anno: i piccoli partecipanti potranno infatti realizzare una colorata e personalissima maschera di Carnevale pop-up. Appuntamento sabato 10 febbraio alle 16.30, i materiali sono forniti dal Museo, costo 9 euro tutto incluso, necessaria la prenotazione via mail a museicivicisanminiato@ coopculture.it oppure via telefono chiamando il numero 3453038991.

Il Museo didattico si trova in via De Amicis 36 a San Miniato Basso e rappresenta un vero e proprio viaggio nella storia della scrittura e dell’evoluzione dei vari tipi di supporto, con numerose esperienze interattive disponibili. CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura.