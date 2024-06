Passeggiata in campagna per la notte di San Giovanni a Crespina

Passeggiata in campagna con raccolta di erbe e fiori per la notte di San Giovanni a Crespina

Domenica 23 giugno

Ritrovo: ore 16.00 – incrocio tra via Campolungo e via Mazzagamboli (da Botteghino imboccare via Campolungo fino alla confluenza con via Mazzagamboli)

Partenza: ore 16.15

Lunghezza: circa 4 km

Durata: circa 3 ore



Si consiglia:

- Abbigliamento comodo e pantaloni lunghi

- Scarpe da trekking

- Bastoncini per camminare

- Berretto

- Repellente per difendersi dai parassiti



Nello zaino:

- Acqua

- Borsa di stoffa per i fiori e le erbe raccolte

- Guanti e sacchi per raccogliere eventuali rifiuti durante il tragitto







Informazioni:

email: odeporicaets@gmail.com