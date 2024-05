Cristina Marconi a Scrittori in borgo a Pisa

Terzo appuntamento con Scrittori in Borgo, la Rassegna letteraria ideata ed organizzata dalla Libreria Ghibellina a Pisa grazie allo Sponsor Unico Pharmanutra,

giovedì 6 giugno la scrittrice Cristina Marconi presenterà l'ultimo romanzo appena pubblicato da Einaudi, 'Stelle solitarie'.



Cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno? Ci si riesce mai veramente? E, soprattutto, cosa cerchiamo per noi nello stare vicino a chi soffre? Houston è la città che da sempre risolve problemi, e lo fa con slanci grandiosi e ambizioni smodate. E cosa c'è di piú ambizioso che curare una malattia che sembra incurabile? Perciò è lí che Cristina accompagna la sua amica Vera, bellissima e piena di luce, che dalla vita ha ricevuto un colpo basso a cui non si rassegna. E forse anche Cristina è in qualche modo in cerca di una cura. Un racconto pieno di intelligenza, che si affida alla leggerezza per provare a dire cosa siamo, e cosa possiamo essere, davanti al dolore degli altri.