'Crocevia di cammini', incontro a Villa Roncioni sugli itinerari storici del territorio

La Pro Loco Ripafratta “Salviamo La Rocca” organizza per sabato 18 maggio una conferenza dal titolo “Crocevia di cammini - Il confine pisano-lucchese tra itinerari e cammini, beni storici, turismo sostenibile e volontariato culturale”. L’evento si terrà a Villa Roncioni, nel borgo di Pugnano, comune di San Giuliano Terme, alle ore 10.



Durante la conferenza si confronteranno e racconteranno i promotori, gestori, organizzatori o semplici utenti dei vari cammini che nel loro percorso toccano il territorio di confine tra Pisa e Lucca in Valdiserchio: i sentieri CAI, il Cammino di San Michele, il cammino di San Jacopo, il Cammino di Antigone, il Cammino delle Acque, il Cammino d’Etruria.



Cuore di questo intreccio di itinerari è proprio Ripafratta e il suo territorio, che con il progetto di recupero della Rocca di San Paolino e con le iniziative della Pro Loco si trova al centro di un rinnovato interesse e sta diventando un vero e proprio laboratorio di micro-turismo sostenibile promosso dalla stessa comunità. La conferenza sarà proprio l’occasione per riflettere sulle potenzialità di queste forme di turismo culturale ed esperienziale che si va sviluppando sul territorio.



Al termine dell’evento sarà possibile visitare Villa Roncioni, un vero gioiello architettonico, grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Cerratelli che vi ha sede.



---



Il PROGRAMMA della conferenza:



10:00 - Introduzione, Sandro Dell'Innocenti, Presidente Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca" e saluti istituzionali delle autorità presenti



Modera: Elena Ricci, Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca"



10:15 - Matteo Del Santo (CAI Pisa): “Il sentiero CAI 00”



10:30 - Irene Pupi (Movimento Tellurico): “Il cammino di Antigone”



10:45 - Diego Dal Canto (Il cammino delle Acque): “Il Cammino delle Acque tra Lucca, Pisa e Livorno”



11:00 - Sandro Vannucci (San Michele Cammino di Cammini): “Il Cammino di San Michele”



11:15 - Pausa caffè



11:30 - Sonia Montagnani (Cammini d'Etruria odv)- "Il cammino d'Etruria"



11:45 - Gabriele Del Guerra (Italia Nostra Pisa): “Tra Pisa e Lucca lungo il Cammino di San Jacopo”



12:00 - Lorenzo Magagnini (Gruppo Archeologico Vecchianese), Francesco Noferi (Pro Loco Ripafratta): “Itinerari delle fortezze del confine Pisa-Lucca”



12:15 - Conclusioni e saluti



Gallery



12:20 - Rinfresco e visita a Villa Roncioni, a cura della Fondazione Cerratelli