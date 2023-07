Castellina Marittima, torna "La cucina povera"

Indirizzo non disponibile

Sabato 29 e domenica 30 luglio, con ingresso gratuito, appuntamento a Castellina Marittima con "La cucina povera", manifestazione a sfondo enogastronomico organizzata e gestita dalla Pro-Loco di Castellina Marittima in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale e con la partecipazione di Slow Food Costa degli Etruschi e di tutte le associazioni, commercianti e aziende del territorio.

Scopo del progetto, giunto oramai alla sua 32esima edizione, è quello di promuovere il territorio, le attività agricole, produttive e commerciali che in esso risiedono; in particolar modo evidenziando la filiera corta del prodotto alimentare, il riuso dello scarto di produzione e lo smaltimento ecosostenibile del rifiuto.

La manifestazione si svilupperà prevalentemente in tre principali canali: una cena di presentazione presso il Castello del Terriccio, un percorso del gusto di avvicinamento alla festa vera e propria che vedrà protagonisti i ristoratori e le aziende vitivinicole del territorio ed infine l'evento classico dello street food nel centro storico del paese di Castellina Marittima.

Nelle varie location sparse per il paese, al fresco sulle colline della costa toscana e a due passi dal mare, sarà possibile gustare piatti come la zuppa toscana, i chionzi (propri e unici di Castellina), la frittata contadina, la stracottata, il cinghiale in salmì o il paracuore.

Il programma

Sabato 29 luglio

Piazza Trieste

21.30 Concerto degli On The Mend - Folk, Country and Drinkin' Music

Piazza Giaconi

19.30 Show Cooking

21.00 Poesie di fuoco

22.00 Spettacolo di magia per bambini

Piazza Mazzini

20.30 Riciclato Circo Musicale

22.30 Poesie di fuoco

Ecomuseo

22.00 Santomauro (spettacolo comico)

In tutto il Paese: Raccontastorie itineranti

Domenica 30 luglio

Piazza Trieste

21.30 Concerto di Eleonora Vecchio e Fabrizio Brilli DUO

Piazza Giaconi

19.30 Show Cooking

21.00 Bolle giganti e intrattenimento per bambini

Piazza Mazzini

20.30 /21.30 KOINE' Teatro (prima parte)

22.00/23.00 KOINE' Teatro (seconda parte)

Ecomuseo

22.00 Concerto dei Joyfull Ensemble Gospel

In tutto il Paese: Raccontastorie itineranti