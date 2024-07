'Cultura del gusto', degustazione di formaggi e vini naturali a Calci

Martedì 23 luglio ore 19.00 Fattoria San Vito, Calci (PI)

'Cultura del gusto'. Degustazione di formaggi e vini naturali



ONAF Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio - Delegazione di Pisa incontra i vini naturali della Fattoria San Vito.



Formaggio e vino hanno più cose in comune di quante pensiate: fermentazione, affinamento e il sapore che cambia con il passare del tempo.

Questa degustazione, guidata da Marco Franchini e Stefano Cinotti, ci farà scoprire e comprendere gli abbinamenti tra storia, cultura e gusto personale.



Degustazione di 4 formaggi abbinati a 4 vini naturali biologici.



Costo 30€ a persona | Soci ONAF 25€ a persona





Per prenotazioni pisa@onaf.it



La degustazione si terrà nel dehors della Fattoria San Vito via Caprili 5 Calci (PI)



L'evento è inserito all'interno del Monte Pisano Art festival a cura della Strada dell'Olio dei Monti Pisani



MONTE PISANO ART FESTIVAL 2024 | evento 'Fuori Festival'