Da Monte Castellare al Complesso monastico del Mirteto

Partendo dal Centro Visite Monte Castellare ci dirigeremo verso il passo di Dante per poi andare alla scoperta della Vetta Monte Faeta e del complesso Monastico del Mirteto risalente al 1100 DC. Nel pomeriggio faremo ritorno al Centro Visite, percorrendo un altro sentiero.



PROGRAMMA:

Ore 9:00 Ritrovo Centro Visite Castellare

Ore 9:30 Partenza Cammino

Ore 18:00 Circa fine Cammino Centro Visite Castellare



PARTECIPANTI: MASSIMO 20 - MINIMO 3

Lunghezza Totale (km): 15

Giorni di Cammino: 1

Difficoltà: Facile/Medio



CONTATTI:

Responsabile Tecnico Michele Olivieri +39 320 1618156

Guida Trapper Valerio Perullo +39 349 5508357

Monte Castellare +39 348 4508519 - Per informazioni riguardo a prenotazioni e dettagli nei giorni precedenti all’uscita.



PRENOTAZIONI E DETTAGLI:

Clicca sul link riportato in alto a sinistra della pagina, indicato come ALTRE INFORMAZIONI - Sito Web. Accedendo al sito, troverai il Modulo di prenotazione e tutti gli altri dettagli legati all'evento.



Tutte le attività saranno svolte all’aria aperta, rispettando il distanziamento, utilizzando la mascherina. L'accesso è garantito solo previa rilevamento della temperatura ad ogni partecipante, nel rispetto della normativa anti contagio COVID-19.