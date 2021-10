Prezzo non disponibile

Venerdi 29 ottobre alle ore 21:15, presso la chiesa di S. Michele in Borgo, l’Associazione culturale Vox Humana presenta 'Da pacem Domine – armonie contemporanee per la pace dei nostri tempi'. Protagonista il coro Vox Humana Ensemble che, attraverso la proposizione di brani di compositori contemporanei tra i quali O. Gjeilo, J. Tavener, A. Part, J. de Haan accompagnerà gli ascoltatori in un suggestivo viaggio musicale il cui filo conduttore sarà l’eterna ricerca della pace interiore da parte dell’uomo.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Oncologica Pisana 'P. Trivella', è finalizzato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori al seno e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid (green pass obbligatorio). Si raccomanda la prenotazione contattando il 3351238746 (telefono, wa, sms) o scrivendo a voxhumanapisa@gmail.com