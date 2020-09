Da Pisa a calci in bici per vie dei campi

La bicicletta è il mezzo perfetto per esplorazioni di lungo raggio. Veloce, dinamica ed ecologica, ci permette di espandere il nostro raggio d’azione e percepire il territorio in porzioni più grandi, darci più comprensione e farci andare ancora di più “dietro le quinte del nostro territorio”.



​Siamo tutti andati da Pisa a Calci, sappiamo che ci sono dei campi tra la città ed i nostri amati Monti Pisani. Ma cosa c’è nel mezzo?



​Con questa esplorazione in bicicletta andremo ad esplorare proprio queste aree di mezzo, che pochissimi frequentano, cambiando prospettiva sulla nostra città ed il nostro territorio.



​Partiamo dai margini della città, dalla fine del viale dei condotti, che però evitiamo per andare a prendere vie secondarie e marginali che ci porteranno direttamente nei campi.



Da li schiviamo abilmente le vie più trafficate fino ad arrivare ad una strada bianca che ci farà attraversare tutte le pianure a nord di Pisa facendoci arrivare fino a quasi alla gabella. Per evitare un pezzo di lungomonte, faremo un breve tratto a piedi.



​

Arriveremo a Calci, la attraverseremo per arrivare fino alla Certosa Monumentale, dove sosteremo. Riprendiamo poi le bici e pedaliamo verso Nicosia ed il suo convento facendo un’altra breve sosta. IL nostro percorso riprende sulla bellissima ciclabile dello zambra, con i suoi stupendi panorami sulla Verruca, che ci porta fino a Caprona dove l’abbandoniamo per la bellissima strada lungo argine di Campo.



​



Ancora qualche km ed arriviamo ai Laghetti di Campo, un luogo stupendo, dove ci fermiamo per il pranzo e sostiamo a lungo.



Dopo pranzo riprendiamo le bici e rientriamo verso pisa in mezz’ora di pedalata su ciclabile e su strade poco trafficate.







Per info e prenotazioni:



info@azimut-treks.com



339 5675637 - Giulio







Modulo iscrizioni: https://forms.gle/oytek11nTPqcD49k9







​



CHIEDI INFORMAZIONI

ISCRIVITI

INFORMAZIONI LOGISTICHE SU ESCURSIONE IN BICI A CALCI

Inizio: 10:00



Fine: 15:00



​



Km: 24



​



Difficoltà: Facile



Prezzo: 15 euro -



​



Biciclette: L'escursione prevede l'utilizzo di biciclette proprie. Consigliamo MTB o comunque biciclette adatte ad affrontare brevi tratti di sterrato.



​



NON HAI LA BICICLETTA?

Nessun problema, possiamo procurartela noi! Abbiamo attivato una convenzione con SMILE & RIDE di Pisa e potete sceglie tra:



​



Bici Trek standard - 15 euro



Bici Trek Elettrica - 32 euro