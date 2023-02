Da San Rossore fino alla spiaggia delle Marinette

Una splendida passeggiata che partendo dal Centro visite di San Rossore attraversa uno dei polmoni verdi della Toscana litoranea arrivando fino alla spiaggia delle Marinette. Un sentiero caratterizzato da zone umide e secche che si alternano, il bosco meso-igrofilo ad ontani neri, sarà protagonista del paesaggio e non mancheranno daini e cinghiali da intravedere tra i pioppi bianchi e il frassino ossifillo... L'eredità delle fasi sedimentarie della foce dell’Arno, le "lame” testimoniano l’evoluzione del paesaggio ed offrono lo spettacolo di varie specie di anatre nidificanti e di piante tipiche. Arrivati alla spiaggia delle Marinette, prevista pausa pranzo in un luogo incantevole per poi riprendere il percorso di ritorno.



Appuntamento alle 10:00 presso il Centro visite di San Rossore, Località Cascine Vecchie, 56122.



Rientro previsto per le ore 17.30.



Dati tecnici: percorso anulare con un tratto in andata e ritorno; difficoltà facile; lunghezza ca. 15 km, dislivello trascurabile; tempo medio effettivo di cammino 5h30’ ca.



Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua; pranzo al sacco a carico dei partecipanti, indossare capi sportivi e scarpe comode per camminare. E’ utile un binocolo.



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453

www.toscanatrekking.it



Costo: adulti 17,00€ , bambini 12,00€ (da 6 a 12 anni)



Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.