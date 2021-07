DaGround al Cus Pisa

Orario non disponibile

Torna a Pisa dopo un anno di stop dovuto al l’emergenza Covid-19 il DaGround, l’evento di basket 3vs3 che caratterizza l’estate pisana. La manifestazione dedicata agli appassionati di pallacanestro e non solo è giunta all’ottava edizione e si svolgerà al Cus Pisa sabato 31 luglio a partire dalle ore 17. Dal pomeriggio dieci squadre iscritte al torneo si contenderanno il passaggio alle fasi finali che si disputeranno a partire dalle 20.30. A seguire 'DaParty', dj set sul campo di basket all’aperto per celebrare i vincitori.

Il DaGround è uno dei maggiori tornei di street basket d’Italia, inserito nel circuito della FISB che, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), è l’unico ente italiano di promozione della pallacanestro 3vs3, sport divenuto disciplina olimpica. L’evento si terrà nel completo rispetto delle norme anti-covid sia per gli atleti partecipanti che per il pubblico presente.