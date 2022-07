Musica d’autore e tanto swing sono gli ingredienti della serata musicale che giovedì 28 luglio alle 21 Confesercenti Toscana Nord organizza a Cascina in piazza dei Caduti nell’area retrostante il monumento. Inserita nella rassegna estiva 'Metti una sera a... Cascina', la serata avrà come protagonisti il 'Daisy & Uncle Trio Concert' nella formazione composta da Luca Benicchi, Margherita Giorgi e Vittorio Fioramonti. Un vero e proprio viaggio musicale tra classici come quelli di Duke Ellington, Chico Bouarque, Charles Trenet, fino a brani scritti dallo stesso Benicchi.