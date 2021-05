Dal Castellare alla Valle delle Fonti

Partendo del Centro Visite del Monte Castellare, i partecipanti saliranno fino al Passo di Dante per poi passare le panoramiche vette del monte Michelle e Nicole. Scesi dal monte Nicole si dirigeranno al complesso monastico del Mirteto, risalente al 1100 D.C. e proseguiranno per la cisterna Medicea nel cuore della Valle delle Fonti. Nel pomeriggio ritorno al Centro Visite.



PROGRAMMA:

Ore 9:00 ritrovo Centro Visite del Monte Castellare

Ore 9:30 Partenza Cammino

Ore 16:00 circa fine Cammino Centro Visite del Monte Castellare



PARTECIPANTI:

MASSIMO 20 - MINIMO 3



DETTAGLIO INFORMAZIONI:

Che materiale devo portare:

Zainetto (non deve essere troppo pesante, massimo 10/15 kg); 2 litri d’acqua; giacca impermeabile o poncho impermeabile; sacco per l’immondizia; pranzo al sacco; cappello; mascherina; gel antibatterico; bastoncini da trekking (facoltativi); salviette rinfrescanti; snack.

Come mi vesto:

Indossa scarponi da trekking. Abbigliamento “a cipolla” abiti adeguati al clima e comodi nei movimenti possibilmente maglietta traspirante.

Uomini: consigliato intimo confortevole. Donne: consigliato reggiseno sportivo e intimo confortevole.



Durata Cammino totale:

5 ore circa, con soste.

Lunghezza Totale (km): 11

Difficoltà: : Facile/Medio

Pernottamento: no



CONTATTI:

Responsabile Tecnico Michele Olivieri:

+39 320 1618156

Guida Trapper Valerio Perullo:

+39 349 5508357

Monte Castellare:

+39 348 4508519

Per informazioni riguardo a prenotazioni, abbigliamento, meteo, parcheggio e dettagli nei giorni precedenti all’uscita.

Iscrizione entro le ore 12:00 del giorno precedente all’uscita compilando il modulo in calce alla descrizione.



CONTRIBUTO RICHIESTO:

€ 15,00 - Intero

€ 10,00 - Soci asd Arcadia e Nimrod asd



La quota comprende:

accompagnamento;

assicurazione RCT/infortuni giornaliera.

La quota non comprende:

pranzo al sacco;

spostamenti per raggiungere il luogo di partenza del Cammino e dal luogo di arrivo del Cammino a casa.

Nota: Le prenotazioni si intendono acquisite al momento del ricevimento del modulo compilato.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link (o cliccando al link Sito Web, indicato a inizio pagina):

https://www.asdarcadia.com/23-maggio-2021-dal-castellare.../

Confermata con il pagamento da fare entro il entro il 19 Maggio tramite PayPal:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=446KUAWVKXDSW

O tramite Bonifico a:

IT96V0103014001 000001061923.



La non partecipazione deve essere comunicata entro le 12 ore prima per mail a montecastellare2020@gmail.com.