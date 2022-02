Il regista Giovanni Cioni all'Arsenale per 'Dal pianeta degli umani' (finalista ai David di Donatello come Miglior Documentario)

Tornano gli incontri con gli autori in presenza al Cineclub Arsenale di Pisa. Martedì 15 Febbraio il regista Giovanni Cioni introdurrà in sala insieme al critico Massimo Tria, la proiezione di 'Dal pianeta degli umani'. Il film, dopo la sua premiere mondiale al Festival di Locarno, ha trionfato all'ultimo Festival dei Popoli ed è finalista ai prossimi David di Donatello come Miglior Documentario. Un sopralluogo nella frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia, si trasforma in una fiaba fantastica, narrata da un coro di rane. In questa fiaba uno scienziato sperimenta una cura di ringiovanimento con testicoli di scimmia. Il dottor Voronoff è realmente esistito, nei 'ruggenti anni Venti' la sua fama fu planetaria. Si cantavano canzoni su di lui, alle Folies Bergères, nelle Samba del Carnevale di Rio de Janeiro. Mikhail Bulgakov si ispirò a lui per il protagonista di 'Cuore di cane'. Mussolini voleva voronofizzare l’Italia... Poi l’oblio, come se non fosse mai esistito. La sua villa sta lì, sopra la frontiera che i migranti cercano di attraversare, in questa riviera dell’eterna primavera. ?Una favola del presente, come se fosse visto da molto lontano. Da un altro pianeta. Una favola dal pianeta degli umani.

