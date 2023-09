Dalla Certosa alla Rocca della Verruca

Piedi in Cammino APS organizza un itinerario escursionistico ad anello che parte dalla Certosa di Pisa, posta al centro della Valgraziosa per arrivare alla bellissima Rocca della Verruca.



Dalla Certosa, oggi sede del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, il cammino andrà a toccare diversi siti di interesse storico, come l’antico convento di Nicosia del XIII sec e la Torre degli Upezzinghi che svetta sullo sperone di roccia che sovrasta Caprona.



Attraversando un ambiente naturale caratterizzato da pinete e macchia mediterranea il percorso condurrà alla vetta della Verruca (537m) dove si conservano i resti dell’antica fortezza pisana e dalla quale si può godere di un panorama che domina sulla valle dell’Arno e sulla costa fino al golfo di La Spezia.



Dopo la pausa pranzo il rientro prevede l'attraversamento del caratteristico borgo di Montemagno con i suoi intricati vicoli e strade acciottolate.