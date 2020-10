'Dalla nascita alla morte'

In occasione della festa di Ognissanti, visiteremo due monumenti del complesso di Piazza del Duomo che ben vi si legano: il Battistero, allegoria della nascita, ed il Camposanto, allegoria del decesso.

La nostra visita, oltre che focalizzato sul lato artistico dei due edifici, metterà in rilievo il percorso simbolico che dalla nascita portava alla morte.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 14.30 davanti al Museo delle Sinopie.



Prezzi:

16 euro compreso il costo delle radioline ed il biglietto d'ingresso per i due monumenti

Gratis fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza, si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante