Dalla pieve di Calci a San Michele alla Verruca

Piedi in Cammino aps propone un'escursione ad anello che parte dalla bellissima Pieve di Calci, per dirigersi verso la Certosa di Pisa posta al centro della 'Valgraziosa'.

A poca distanza dalla famosa Certosa inizia un itinerario in salita tra uliveti e strade acciottolate che conduce in breve tempo alla frazione di Montemagno. Si seguirà poi un sentiero che attraversa in parte il bosco bruciato dall’incendio del 2017 che si apre a panorami mozzafiato sul Monte Pisano e sulla sottostante pianura.

Arrivati a Prato a Ceccottino ci sarà modo di osservare da vicino i resti della sovrastante Rocca della Verruca, antica fortezza pisana. Poi in direzione della Badia di San Michele. Nonostante siano pochi i resti visibili, è interessante visitare il sito per ricordare che qui sorgeva un complesso monastico benedettino risalente alla fine del X sec. ed abbandonato nel XV sec. a causa dei danni subiti nella guerra fra Pisa e Firenze.

Dopo una breve pausa rientreremo a valle seguendo il sentiero in discesa che porta a Nicosia, luogo dove Ugo da Fagiano fondò il Convento di Sant’Agostino nel 1263.

Itinerario escursionistico medio-facile di mezza giornata.

Info e iscrizioni www.piediincammino.it