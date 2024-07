Dalla Pisa romana a Pisa 'altera Roma' | Visita guidata RiscopriAmo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 13 luglio alle ore 18.00 partirà il tour 'Dalla Pisa romana a Pisa "Altera Roma"'.

Punto d'incontro: Bagni di Nerone.

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.



L'itinerario vuole prendere le mosse da ciò che rimane della Pisa romana e procedere poi nel mostrare come l'eredità di quell'epoca sia stata sfruttata e riutilizzata ancora mille anni dopo, in pieno Medio Evo.

Per questo partiremo dall'unico monumento romano superstite in città, le terme dette "Bagni di Nerone", edificio molto familiare a tutti i pisani, ma poco noto in realtà.



L'itinerario procederà poi verso la Piazza di Miracoli, dove potremo osservare il riutilizzo che di molti oggetti romani è stato fatto nella Pisa repubblicana, quando ancora il legame anche simbolico con l'epoca romana era sentito molto vivamente e si pensava addirittura che Pisa avrebbe potuto ospitare la sede papale.. L'esempio più notevole e illustre di questo particolare fenomeno è la nostra Cattedrale, i cui muri esterni e le cui adiacenze sono ancora pieni del riutilizzo di questi "relitti" della romanità antica: andremo alla scoperta dei più importanti, ma anche di quelli meno noti e più nascosti allo sguardo dei visitatori.