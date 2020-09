Damiano Carrara alle Officine Garibaldi

Sabato 3 ottobre alle 17,30 alle Officine Garibaldi via Gioberti, 39 Pisa, Damiano Carrara ci presenterà, intervistato dalla giornalista Chiara Cini, il suo libro 'Un po' di dolce' e racconterà un po' della sua vita.

Damiano Carrara è uno chef e pasticciere, nonché volto noto della tv grazie al suo ruolo di giudice a 'Bake Off Italia 2020' e 'Cake Star' su Canale 8.

Vive tra Los Angeles, Milano e Lucca, oltre ad aver pubblicato diversi libri di ricette in lingua inglese. Questo è il suo primo libro di ricette in italiano. Seguirà firmacopie. A causa del coronavirus dobbiamo seguire rigorosamente i protocolli e l'evento non può contenere più di tante persone perciò vi consigliamo di prenotare se siete interessati.

Per prenotare cliccare nella sezione biglietti dell'evento. L'evento è gratuito, ma è consigliato, per chi assiste alla presentazione, l'acquisto del libro. Libreria Fogola Pisa.